Ритейлер «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress

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На его базе будет запущен «Магнит Маркет». В офлайн-магазинах будут организованы пункты выдачи заказов.

Ритейлер приобретет 100% ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Планируется, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств. Покупка должна пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе, пишет Коммерсантъ.

Сумма сделки не раскрывается. В сделку входит вся инфраструктура маркетплейса: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. «Магнит» также получит «наработанный пул из 12 тыс. российских продавцов маркетплейса».

После приобретения KazanExpress сменит название на «Магнит Маркет». Будет проведена экспертиза возможности масштабирования маркетплейса.