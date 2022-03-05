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Работники КбшЖД напомнили водителям о правилах дорожного движения на ж/д переездах 
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Работники КбшЖД напомнили водителям о правилах дорожного движения на ж/д переездах 

5 марта 2022 16:53
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Водителям вручили информационные памятки о порядке пересечения железнодорожных путей и тематические сувениры.

Акция, направленная на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения, прошла в преддверии праздничных дней на самых оживленных пересечениях автомобильных и железных дорог городов Пенза, Ульяновск, Уфа и Самара.

В ходе мероприятия работники Куйбышевской железной дороги совместно с представителями ГИБДД напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники обратили внимание автомобилистов на то, что нарушение ПДД может стоить жизни как самого водителя, так и пассажиров автомобиля и поезда, а также членов локомотивных бригад. Водителям вручили информационные памятки о порядке пересечения железнодорожных путей и тематические сувениры. Мероприятие проведено с соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором противоэпидемических мер.

С начала 2022 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали зафиксировано 56 нарушений ПДД (за аналогичный период 2021 года – 289), допущено два столкновения с железнодорожным подвижным составом (в 2021 году –7).

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Работники Куйбышевской железной дороги призывают всех водителей быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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