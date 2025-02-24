Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти 1 млн раз

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большая часть вопросов от жителей касалась планов благоустройства дворовых территорий, тротуаров, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий.
Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района
«Сильные духом люди смело смотрят вперед, и нам желают того же!», - сказал глава города.
Иван Носков лично вручил медали ветеранам Великой Отечественной войны Юрию  Железнову и Юрию Дмитриеву
Будьте внимательны и осторожны!
25 февраля местами в Самарской области ожидается туман
В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей.
Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО
Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС.
Минфин будет развивать семейные сбережения
Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление выплат осуществляется в течение суток.
График выплат «детских» пособий в Самарской области в марте 2025 года
Сельскохозпредприятия региона, наряду с промышленными, внедряют инструменты бережливого производства в рамках «Производительность труда».
Самарский «Тепличный» повышает эффективность производства с помощью бережливых технологий
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.17
-0.34
EUR 92.02
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Самарский зоопарк отметит Масленицу
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти 1 млн раз

24 февраля 2025 13:28
140
Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти 1 млн раз

Erid 2VSb5woSg9n

Рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в книгах билайн за два месяца посетили почти 1 млн раз. Это бесплатный и удобный инструмент, полностью меняющий подход к выбору литературы.

По данным книг билайн, проблему с выбором литературы испытывает около 54% пользователей всех сервисов. Часто это приводит к неудачным сценариям обращения к сервису и читательскому голоду в связи с тем, что книг много, а читать «нечего». ИИ-поиск в книгах билайн направлен на решение такой проблемы.

Уникальная нейросетевая модель для поиска литературы стала доступна в книгах билайн в конце 2024 года. За это время система предложила десятки тысяч вариантов в зависимости от запросов читателей.

Самыми популярными жанрами в ИИ-поиске книг билайна стали детективы и фэнтези. Чаще всего в этих категориях искали произведения по следующим запросам: «исторический детектив», «современный детектив», «английский детектив» и «фэнтези любовь», «фантастика космос», а также «истории про перемещения во времени». Помимо этого, популярнее других жанров оказались любовные романы и классическая литература. А среди самых нетривиальных запросов: «хочу почитать книгу, чтобы выпендриваться перед ровесниками, что я умная» и «очень интересная книга, чтобы я был умным, и не занудливая».

Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских: «Мы первыми реализовали подобную на рынке книжных сервисов. Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. Наша модель продолжает обучаться, и с каждым новым запросом реальных пользователей ИИ-поиск в книгах билайна становится совершеннее и точнее, а тысячи читателей могут лучше находить, что почитать».

Воспользоваться ИИ-поиском могут клиенты любых операторов связи. Сделать это можно теперь не только на сайте и в приложении книги билайн, но и в Telegram. Достаточно запустить бот @beelinebooks_ai_bot и ввести запрос. Кратко напишите, о чём хотите почитать, и система подберёт для вас лучший вариант.

Рекомендательная система в книги билайн разработана на основе GigaChat от Сбера и впервые реализована на рынке цифровых книг. В разработке решения помогали специалисты компании red_mad_robot.

Ищите книги по-новому вместе с книги билайн!

Реклама ПАО «ВымпелКом». Сервис может быть платным. Поиск осуществляется по специальным алгоритмам. Подробнее: beeline.ru.

Картинка пресс-служба «ПАО «ВымпелКом»

В центре внимания
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
24 февраля 2025  13:14
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
236
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
24 февраля 2025  12:49
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
158
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
23 февраля 2025  13:47
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
493
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
23 февраля 2025  12:34
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
487
с Днем защитника Отечества
23 февраля 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
482
Весь список