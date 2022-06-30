Покупатели новой Lada Granta подписывают дополнительные соглашение соглашения при покупке автомобиля

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Покупатели Lada Granta Classic 2022 должны подписывать дополнительные соглашения при покупке автомобиля. Об этом пишет сайт «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителя дилерской сети, сообщает iphones.ru.

Первое соглашение запрещает выезжать на машине за границу. Передвигаться на ней можно только на территории России.

В данный момент прорабатывается документ, который разрешает посещать на Lada Granta страны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В неё помимо России входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.

Второе соглашение информирует покупателя, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС.

В Lada Granta Classic 2022 также не входят подушки безопасности и ABS. Комплектаций с автоматической коробкой тоже нет.

Фото: iphones.ru