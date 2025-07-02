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Поклонников бардовской песни приглашают принять участие в отправлении ретро-поезда «Грушинский экспресс»

2 июля 2025 18:14
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Туристический ретросостав «Грушинский экспресс» проследует по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти.

На Куйбышевской железной дороге специально к открытию Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах назначен туристический ретросостав «Грушинский экспресс», который проследует по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти.

4 июля 2025 года в 11:00 (время местное) с первой платформы железнодорожного вокзала Самара состоится торжественное отправление «Грушинского экспресса». Для пассажиров ретросостава выступления бардов начнутся еще на платформе, до отправления поезда в 10:40. Также запланирован концерт бардов в пути следования с оборудованного вагона-сцены, с возможностью аудиотрансляции по всему составу. Выступление бардов запланированы и по прибытию поезда на самой платформе имени Грушина.

Исторический пригородный поезд назначен на все время проведения Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах (с 4 по 6 июля 2025 года).

Кроме ретро-состава «Грушинский экспресс» в период проведения фестиваля до платформы имени Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда «Ласточка». В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море.

Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Теги: Самара

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