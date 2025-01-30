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Почта России выпустила конверт с оригинальной маркой к 125-летию со дня рождения Исаака Дунаевского  

30 января 2025 15:47
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Тираж конверта — 64 000 экземпляров.

В почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвящённый 125-летию со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского.

На оригинальной марке — портрет композитора на фоне фортепианной клавиатуры, основная иллюстрация изображает его за работой. Тираж конверта — 64 000 экземпляров. Дополнительно Почта изготовила штемпель специального гашения для Москвы. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955 гг.) — советский композитор и дирижёр. Народный артист РСФСР. В 1919 г. он окончил Харьковскую консерваторию по классу скрипки. С 1924 г. занимал должность музыкального руководителя театра «Эрмитаж», с 1926 г. — руководителя музыкальной части Театра сатиры и Московского театра оперетты.

Один из основоположников советской оперетты и музыкальной кинокомедии, Дунаевский сделал музыку одним из главных компонентов драматургии фильма. Фильм «Весёлые ребята», как и ряд последующих, принёс композитору широкую известность. С 1934 г. по 1940 г. Исаак Осипович сочинил музыку к 16 кинофильмам. Он также часто сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел.

В годы Великой Отечественной войны композитор руководил Ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников, неоднократно выступал перед бойцами в воинских частях и госпиталях, перед рабочими на оборонных заводах.

Среди известных произведений композитора: оперетты «Женихи», «Золотая долина», «Вольный ветер», «Белая акация» и др., музыка к таким фильмам, как «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». В числе знаменитых песен Дунаевского — «Моя Москва», «Песня о Родине», «Марш весёлых ребят», «Песня о весёлом ветре» и «Ой, цветёт калина».

 

Фото:   пресс-служба АО «Почта России»

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