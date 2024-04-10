«Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона

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билайн объявляет о перезапуске сервиса платежей с баланса мобильного телефона. Он стал еще удобнее и получил новое название — «Плати с билайн» .

Теперь каталог мобильного приложения билайн содержит более 3000 услуг по всей России. Чтобы оплатить коммунальные платежи, городские парковки, интернет и телевидение, сделать пожертвование, пополнить транспортную карту или перевести деньги за рубеж, не нужно использовать множество различных сервисов. Все это доступно в одном приложении — билайн.

Оплата с мобильного счета — это не только удобный, но и безопасный инструмент для совершения платежных операций. Такой способ оплаты позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователей. Ко всему прочему, он позволяет экономить время — намного быстрее и комфортнее ввести номер своего телефона, нежели вбивать данный банковской карты или привязывать счет.

Для удобства пользователей в мобильном приложении билайн добавлена возможность оплаты с банковской картой, чтобы клиент смог завершить те или иные операции, если вдруг на балансе телефона оказалось недостаточно средств.