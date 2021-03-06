Первая трещина на МКС заделана окончательно   

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Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена накладка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры (отсек "Звезды", из которого происходит утечка воздуха - ред.) и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее (на первую трещину - ред.) накладки", - сказал представитель пресс-службы.

Позже стало известно о наличии второй трещины.

Ее планируют устранить к 12 марта.

Фото: pexels