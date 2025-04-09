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«Паровоз Победы» везет в регионы России уникальную технику и масштабные торжества

9 апреля 2025 15:54
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«Паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая с 11:30 до 15:15.

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Куйбышевская железная дорога запускает проект «Паровоз Победы». С 28 апреля по 5 мая 2025 года праздничный ретро-состав посетит 8 крупнейших станций магистрали: Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пенза-1 и Самару, проедет почти 3000 километров через десятки маленьких станций и деревень.

В честь главного праздника страны количество платформ с военной техникой в составе ретро поезда увеличили до 9 единиц. На них будут размещены уникальные экспонаты. В их числе автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках лэнд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах. Традиционно ретро-состав поведет действующий паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года. В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.

Для гостей праздника будут организованы полевые кухни, раздача Георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и, впервые - лазертаг для детей. Выставку сопровождают профессиональные реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того периода. Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят всеми любимые вокальные и танцевальные композиции.

Желающие смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами и подняться в кабину действующего паровоза.

Расписание прибытия «Паровоза Победы» и продолжительность мероприятий:

Уфа – 29 апреля с 9:30 до 12:30;

Стерлитамак – 29 апреля с 18:50 до 21:20;

Бугульма – 30 апреля с 15:00 до 17:30;

Альметьевск – 1 мая с 10:00 до 13:00;

Ульяновск-Центральный – 2 мая с 14:00 до 17:00;

Рузаевка – 3 мая с 10:20 до 13:20;

Пенза I – 4 мая с 10:00 до 13:00;

Самара – 5 мая с 11:30 до 15:15.                             

Время указано местное.

 

Фото:  пресс-служба КбшЖД

Теги: Самара

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