Оператор билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников

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билайн запустил готовое решение для родителей — три тарифа, которые обеспечивают оптимальную комбинацию минут и гигабайтов для различных устройств, используемых детьми: от часов и кнопочных телефонов до смартфонов. Все тарифы включают бесплатную защиту от спама и мошенников от самого безопасного оператора при обычных звонках и звонках в мессенджерах, а также позволяют родителям контролировать баланс и управлять остатками минут и Гб, авторизовавшись под номером ребёнка в своем приложении билайн.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна: «билайн заботится о безопасности своих клиентов, в том числе и о самых маленьких. Дети — уязвимая категория, требующая особой заботы и внимания. Мы создали решение, которое не только оградит юных пользователей от звонков спамеров и мошенников, но и даст родителям уверенность в безопасности своих детей, вне зависимости от того, какой гаджет у их ребёнка. Сервис «Моя безопасность» от билайна для детских сим-карт будет включен бесплатно по умолчанию. Это доступное и прозрачное решение, которое позволит защитить детей от нежелательных звонков даже в мессенджерах».

Есть несколько вариантов детской сим-карты:

Тариф для смартфона — предлагает оптимально подобранный пакет минут и Гб, включая неограниченный трафик в мессенджерах, чтобы можно было общаться даже по видеосвязи. Тариф легко настраивается под индивидуальные потребности ребёнка — можно увеличить или уменьшить минуты и трафик.

Тариф для детских часов — включает небольшой пакет минут и Гб, позволяя родителям быть на связи с детьми даже без телефона. Этот вариант идеально подходит для дошкольников и первоклашек.

Тариф для кнопочного телефона — предназначен для того, чтобы максимально оградить детей от нежелательного контента, предлагая пакет минут без доступа в интернет.

Кроме того, родители могут делиться своим тарифом с любым устройством ребёнка. Это удобное решение для тех, кто уже пользуется услугами билайна. Родитель может приобрести детскую сим-карту и добавить её к своему тарифу с включенной услугой «Дели всё». Настройка происходит просто: достаточно открыть приложение билайн, воспользоваться услугой «Семья в билайне», выбрать номер ребёнка и отправить приглашение. После его принятия на устройстве ребёнка можно пользоваться одним тарифом, делясь всем пакетом или устанавливая лимиты на минуты, гигабайты и смс. Звонки внутри группы не расходуют пакет минут — общайтесь с ребёнком без ограничений.

Безопасность детей в приоритете

Мошенники используют различные психологические приёмы, чтобы манипулировать людьми, и распознать злоумышленника детям бывает особенно сложно. Поэтому для детских сим-карт сервис «Моя безопасность» от билайна подключен бесплатно по умолчанию, независимо от того, является ли сим-карта отдельной или частью «Семьи».

билайн обновил сервис «Моя безопасность», и теперь он защищает клиентов от телефонного мошенничества не только при обычных звонках, но и в популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp* и Viber. Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет входящие звонки со специальной базой данных оператора и его партнёров. Если номер признан мошенническим или попадает под признаки подозрительного соединения, то такой звонок будет заблокирован или помечен предупреждением на экране, как потенциально опасный.

билайн предлагает не только тарифы для детей, но и подходящие устройства, а также понятные инструкции по активации сим-карты и настройкам тарифов и сервисов для детей. Подробнее об этих и других возможностях на сайте билайна.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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Фото: пресс-служба билайна