Оператор билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят - специализирующихся по самым разным направлениям.
Юные таланты представят Самарский регион на Международном детском культурном форуме
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.
Ночь кино в Самарской области 24 августа
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С. 
21 августа в регионе ночью и утром местами туман, днем дождь, до+25°С
На пожаре спасено 3 человека.
В Новокуйбышевске произошёл пожар на девятом этаже в общем коридоре двух квартир
Современные технологии помогают специалистам в диагностике и лечении злокачественных новообразований легких.
В Самарском онкодиспансере применяются современные методы диагностики и лечения рака легких
По результатам соревнований Яна Соловьева, дающая параллельный зачет Самарской области и Москве, стала бронзовым призером первенства Европы.
В Болгарии состоялось первенство Европы по современному пятиборью
Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).
Экс-журналистке Оксане Гончаровой вынесли приговор за убийство гражданского мужа
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.54
0.63
EUR 98.94
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оператор билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников

20 августа 2024 12:50
169
Готовое решение от билайна для родителей, чтобы дети оставались на связи и в безопасности.

Erid 2VSb5zFZLHv

билайн запустил готовое решение для родителей — три тарифа, которые обеспечивают оптимальную комбинацию минут и гигабайтов для различных устройств, используемых детьми: от часов и кнопочных телефонов до смартфонов. Все тарифы включают бесплатную защиту от спама и мошенников от самого безопасного оператора при обычных звонках и звонках в мессенджерах, а также позволяют родителям контролировать баланс и управлять остатками минут и Гб, авторизовавшись под номером ребёнка в своем приложении билайн.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна: «билайн заботится о безопасности своих клиентов, в том числе и о самых маленьких. Дети — уязвимая категория, требующая особой заботы и внимания. Мы создали решение, которое не только оградит юных пользователей от звонков спамеров и мошенников, но и даст родителям уверенность в безопасности своих детей, вне зависимости от того, какой гаджет у их ребёнка. Сервис «Моя безопасность» от билайна для детских сим-карт будет включен бесплатно по умолчанию. Это доступное и прозрачное решение, которое позволит защитить детей от нежелательных звонков даже в мессенджерах».

Есть несколько вариантов детской сим-карты:

Тариф для смартфона — предлагает оптимально подобранный пакет минут и Гб, включая неограниченный трафик в мессенджерах, чтобы можно было общаться даже по видеосвязи. Тариф легко настраивается под индивидуальные потребности ребёнка — можно увеличить или уменьшить минуты и трафик.

Тариф для детских часов — включает небольшой пакет минут и Гб, позволяя родителям быть на связи с детьми даже без телефона. Этот вариант идеально подходит для дошкольников и первоклашек.

Тариф для кнопочного телефона — предназначен для того, чтобы максимально оградить детей от нежелательного контента, предлагая пакет минут без доступа в интернет.

Кроме того, родители могут делиться своим тарифом с любым устройством ребёнка. Это удобное решение для тех, кто уже пользуется услугами билайна. Родитель может приобрести детскую сим-карту и добавить её к своему тарифу с включенной услугой «Дели всё». Настройка происходит просто: достаточно открыть приложение билайн, воспользоваться услугой «Семья в билайне», выбрать номер ребёнка и отправить приглашение. После его принятия на устройстве ребёнка можно пользоваться одним тарифом, делясь всем пакетом или устанавливая лимиты на минуты, гигабайты и смс. Звонки внутри группы не расходуют пакет минут — общайтесь с ребёнком без ограничений. 

Безопасность детей в приоритете

Мошенники используют различные психологические приёмы, чтобы манипулировать людьми, и распознать злоумышленника детям бывает особенно сложно. Поэтому для детских сим-карт сервис «Моя безопасность» от билайна подключен бесплатно по умолчанию, независимо от того, является ли сим-карта отдельной или частью «Семьи».

билайн обновил сервис «Моя безопасность», и теперь он защищает клиентов от телефонного мошенничества не только при обычных звонках, но и в популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp* и Viber. Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет входящие звонки со специальной базой данных оператора и его партнёров. Если номер признан мошенническим или попадает под признаки подозрительного соединения, то такой звонок будет заблокирован или помечен предупреждением на экране, как потенциально опасный.

билайн предлагает не только тарифы для детей, но и подходящие устройства, а также понятные инструкции по активации сим-карты и настройкам тарифов и сервисов для детей. Подробнее об этих и других возможностях на сайте билайна.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

 

Фото:   пресс-служба билайна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
434
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
451
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
469
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
731
Весь список