Оператор билайн предложил жителям области протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет

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Оператор билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети: компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*. Новым абонентам предлагают не только попробовать голосовую связь и мобильный интернет от билайна, но и семейный тариф «Близкие люди 2». Этот тариф дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи. С помощью опции можно обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря ей звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты услуг, включённых в тариф, и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

С помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который в 2021 году значительно расширил покрытие и улучшил качественные параметры сети на всей территории Самарской области. Пользоваться популярными онлайн-сервисами в дороге, дома и на работе могут и жители таких городов, как Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, Чапаевск и многих других, а также жители отдаленных сел и деревень – например, Богатое, Зубчаниновка, Приволжье, Сургут, Яицкое. Кроме того, в прошлом году билайн провел масштабный рефарминг. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета в регионе выросли в среднем на 60% для удобства жителей.

По условиям тест-драйва поделиться гигабайтами мобильного интернета можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до 2 дополнительных номеров и кроме пакета мобильного интернета делиться минутами голосовой связи и SMS***. По данным билайна, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

* С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на тарифном плане «Близкие люди 2» в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

** Услуга платная.

*** Подробнее – на beeline.ru.

Фото: билайн