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Оператор билайн предложил инструмент для оценки эффективности рекламы до ее запуска

11 августа 2022 09:00
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Механика исследования основана на проведении опроса, в рамках которого определенной группе респондентов демонстрируется реклама.

Эксперты маркетингового сервиса «Мобильные опросы» билайн разработали инструмент для определения эффективности рекламы до запуска рекламной кампании. 

Сервис был разработан совместно маркетологами, исследователями и аналитиками и получил название «Индекс рекламы билайн». Механика исследования основана на проведении опроса, в рамках которого определенной группе респондентов демонстрируется реклама.  Далее участники опроса заполняют анкету, которая состоит из вопросов, включающих в себя оценку креатива по различным параметрам. 

В результате исследования заказчик получает наглядный аналитический отчет с соответствующими индексами, который демонстрирует потенциал креатива и интерес аудитории к содержимому, а также потенциал рекламы. Это позволяет заказчику принять верное решение об использовании такой рекламы в дальнейшем. 

Кроме того, детальная оценка рекламной кампании позволяет увидеть, какие направления требуют доработки для получения более эффективного результата. Появление данного инструмента на рынке призвано не только сэкономить средства для заказчика, но и сделать рекламу более целевой и релевантной для аудитории.

 

Фото:   билайн

 

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