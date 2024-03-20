Новый резидент «Преображенки» построит машиностроительное производство

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В Самарской области будет запущено новое производство оборудования для промышленных предприятий. Уже подписано соответствующее соглашение с инвестором. Будущее предприятие разместится на площадке индустриального парка «Преображенка». Общий объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Инвестор планирует создать 370 новых рабочих мест.



Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.



«Промпарк «Преображенка» полностью обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторы здесь также получают комплекс льгот и преференций, административное сопровождение управляющей компании и представителей нашего министерства, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов - Компании, работающие на площадках промышленных и логистических парков региона, создали уже более 9 тысяч рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей».



Инициатор проекта приступит к строительству уже в ближайшее время. Запустить предприятие в работу планируется в конце 2025 года.

Инвестор обратился в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где ему помогли подобрать подходящий земельный участок и рассказали о преимуществах реализации своего проекта на одной из ведущих инвестиционных площадок региона.



Напомним, в сети государственных парков инвесторам готовы предоставить земельные участки с подведенными инженерными сетями и развитой транспортной инфраструктурой. Резидентам также доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО «Промпарки» также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.



Поддержка бизнеса также осуществляется и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.