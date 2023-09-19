Нештатные газоспасатели Тольяттиазота подтвердили квалификацию в области промышленной безопасности

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Нештатные газоспасатели «Тольяттиазота» успешно прошли очередную проверку в области промышленной безопасности. Контролировал плановую отработку нештатной ситуации представитель межведомственной аттестационной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ.

Проверка навыков нештатных аварийно-спасательных формирований была организована в цехе №13 ТОАЗа по наливу и отгрузке аммиака. В учебной тренировке было задействовано 116 специалистов, ответственных за локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций на производстве.

Создание и поддержание готовности нештатных газоспасателей — обязанность всех крупных промышленных предприятий, которые эксплуатируют объекты I и II класса опасности. Подтверждать квалификацию, оснащение средствами защиты и спецодежды необходимо каждые три года.

По итогам проверки получен акт допуска к аттестации в отраслевой комиссии Минпромторга РФ.

Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ»:

Безопасная производственная среда — основополагающий принцип деятельности «Тольяттиазота». Получение допуска от эксперта федерального уровня — очередное тому подтверждение. Мы прорабатываем нестандартные ситуации и меры оперативного реагирования, используем успешные практики крупнейших предприятий отрасли для дальнейшего применения на производстве. Специалисты, отвечающие за охрану труда и промышленную безопасность, постоянно повышают свои профессиональные компетенции.