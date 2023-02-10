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Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram

10 февраля 2023 12:48
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Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram

Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора).  

Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус «чисто-грязно». Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполненности контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе. 

Уведомление приходит в Telegram или на электронную почту и сообщает о том, что статус площадки изменился с чисто на грязно или наоборот. Вместе с этим пользователь может проверить кадр, подтверждающий заключение нейросети. На основании получаемых данных нейросети можно анализировать временные интервалы и делать заключения о качестве работы управляющей компании и коммунальных служб, а операторам ТКО – оптимизировать работу и повышать ее качество.

В настоящее время на рынке представлены решения, в которых оценка чистоты площадки, как правило, делается вручную и носит субъективный характер, который сложно проверить.  

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества «зайцев» в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан. Муниципальные службы смогут сократить время на обработку жалоб, а компании-операторы — снизить количество штрафов за несвоевременный вывоз мусора. Еще одно преимущество решения билайна – оно коробочное. То есть может быть развернуто у заказчика, обладающего видеокамерами, соответствующими установленным техническим характеристикам. Вместе с тем система обладает широкими возможностями интеграции и может быть доработана под специфические потребности заказчика. Наша система контроля ТКО легко масштабируема и позволяет анализировать данные с разного количества камер».

билайн работает над усовершенствованием модели нейросети. В ближайших планах – представить широкой аудитории обновленный личный кабинет, достичь максимально возможных показателей работы модели в сложных погодных условиях и в ночное время.

*Заказчик самостоятельно уведомляет о ведении видеонаблюдения в местах функционирования оборудования и при необходимости собирается согласие на обработку данных. билайн не осуществляет аналитику видеозаписей, а предоставляет доступ к сервису или программному обеспечению, позволяющему реализовать указанный функционал клиенту.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Фото: freepik.com.

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