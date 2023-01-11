Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю через неделю-две после прибытия нового корабля

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Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает РИА Новости.

"Обычно на пересменку уходит примерно неделя, это нужно, чтобы перенести все оборудование с одного "Союза" на другой. В этот раз мы также ожидаем, что мы подготовим и спустим с орбиты "Союз" через неделю-две после стыковки "Союза МС-23", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА.

Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта.

Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.

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