На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»

Сегодня в Тольятти (Куйбышевская железная дорога) состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье», объединившая представителей бизнеса, органов власти и ОАО «РЖД».

Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.

«Мультимодальные перевозки — это не просто тренд, это стратегическая необходимость для нашей магистрали, которая связывает Европейскую часть России, Урал, Сибирь и Северную Азию. Именно мультимодальность позволяет создавать для клиентов гибкие, экономичные решения, где железная дорога остаётся надёжной и мощной опорой», — отметил в рамках конференции начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В подтверждение сказанного в режиме ВКС сегодня был отправлен 100-контейнерный поезд из Самарской области к порту Мыс Чуркин, что демонстрирует готовность магистрали к реализации мультимодальных решений.

Кроме того, в рамках мероприятия представители бизнеса, органов власти и компании ОАО «РЖД» обсудили основные вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистических цепочек в Приволжском федеральном округе, включая реализацию проекта строительства железнодорожного пути от станции примыкания до границ особой экономической зоны «Тольятти»; роль транспортной инфраструктуры в развитии промышленного кластера региона; сотрудничество бизнеса, ОАО «РЖД» и органов власти в рамках развития особых экономических зон; варианты привлечения инвестиций в инфраструктуру; организацию мультилогистических перевозок в формате ж.д. – река – море, в том числе в интересах функционирования международного транспортного коридора «Север–Юг».

Также в рамках мероприятия было подписано четыре соглашения о взаимодействии и сотрудничестве — с АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», с АО «Порт Тольятти», с Самарским региональным отделением «Опора России», а также с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко.

Все эти соглашения позволят усилить взаимодействие между бизнесом и транспортной отраслью и будут способствовать развитию инфраструктуры, увеличению грузопотока и укреплению инвестиционной привлекательности региона.

На выставочных площадках конференции все желающие смогли ознакомиться с экспозицией современной грузовой и специальной техники, а также с демонстрацией цифровых сервисов и услуг, которые ОАО «РЖД» предоставляет грузоотправителям.

Конференция «PRO//Движение.Поволжье» стала эффективной площадкой для обмена опытом и выработки решений, направленных на развитие промышленного потенциала региона и повышение эффективности транспортно-логистических процессов в компании ОАО «РЖД».

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

