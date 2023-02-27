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На базе «КамАЗа» планируют выпускать электромобиль. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 27 февраля, в Telegram-канале завода, пишут "Известия".

По прогнозам автолюбители смогут начать использовать электрокары с 2024 года. Прототип будет создан уже к маю 2023 года.

Главный исполнительный директор КамАЗа Сергей Когогин отметил, что в мире наметились тенденции по использованию новых источников энергии. По его словам, компания готова к технологическим изменениям, поэтому КамАЗ поддержит создание электромобиля и будет развивать это направление.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что на КамАЗе собран первый грузовик К5 без европейских комплектующих. Внешне он не отличается от дореформенной версии машины.

Фото: ru.freepik.com