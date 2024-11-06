Молодежный совет Самарского Росреестра посетил выставку трофейной техники СВО

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Молодежный совет Самарского Росреестра отметил День народного единства, посетив выставку трофейной техники СВО «Сила V правде: гордость и Победа», которая проходила в столице региона на площади имени В. Куйбышева.

Ребята увидели трофейную технику противника, произведенную в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции, Украине, - захваченную российскими военнослужащими на донецком и авдеевском направлениях в ходе выполнения задач специальной военной операции. В числе экспонатов бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, беспилотные летательные аппараты, образцы стрелкового и противотанкового вооружения, а также танк Abrams, который подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области командир разведывательно-ударного взвода, младший лейтенант с позывным Коловрат.

Также на передвижной экспозиции была представлена техника времен Великой Отечественной войны.

«Единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО посетили в России уже более миллиона человек, - говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. – Это знак особого уважения к ратному подвигу российских воинов, в том числе наших земляков, еще раз напоминающий об их героизме. Мы гордимся ребятами, которые защищают интересы Родины, сражаясь на полях СВО, и ждем их домой с Победой!»

Фото: Управление Росреестра по Самарской области