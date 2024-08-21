Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Куйбышевской железной дороге

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из автомобилей закреплён за ФАПом в селе Семёновка, на нем самостоятельно ездит фельдшер.
Все отделения врачей общей практики Нефтегорского района оснащены автотранспортом
В конкурсе приняли участие 402 просветителя из Самарской области — это 10-е место по стране и 3-е по Приволжскому федеральному округу.
Более 400 заявок из Самарской области поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»
Нашлись и те, кто не любит ни чай, ни кофе, — их 6%.
В Самаре воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе
Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.
Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно
В обучении приняли участие 186 сотрудников из региональных ведомств в сфере экономики, финансов, спорта, ветеринарии, ИТ, городских администраций Самары, Жигулевска и иных муниципальных образований, учреждений образования и городского хозяйства.
Сотрудники органов власти Самарской области прошли обучение по информационной безопасности
Вентиляция на канализации.
«РКС-Самара» дополнительно очищают воздух на канализационных насосных станциях
С  места ДТП он госпитализирован.
25-летний  самарец на мопеде нарушил ПДД  и столкнулся с автомобилем Renault Logan на ул. Тухачевского
Мужчина похитил из магазина алкоголь на сумму более 18 тысяч рублей.
В Тольятти сотрудники ППС задержали вора
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.69
1.15
EUR 100.2
1.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Куйбышевской железной дороге

21 августа 2024 11:40
135
Железнодорожники обеспокоены ростом нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения на переездах.

Железнодорожники обеспокоены ростом нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения на переездах. Особую тревогу вызывают случаи столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами.

Для повышения безопасности на КбшЖД объявлен месячник «Внимание, переезд!», направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Железнодорожники совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями проведут серию мероприятий, направленных на предотвращение ДТП на переездах.

С начала 2024 года на полигоне КбшЖД было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в том числе пять – вне переезда. В результате ДТП два человека погибло. Во всех случаях причиной происшествий стало нарушение водителями правил дорожного движения.

Наибольшее количество случаев произошло в Самарской области, где было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Два случая ДТП произошли в Республике Башкортостан и по одному – в Оренбургской и Рязанской областях, и в Республике Мордовия.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
1088
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
543
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
550
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
535
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
571
Весь список