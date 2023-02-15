Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 192 человека, в Тольятти - 265.
Где в Самарской области 15 февраля выявлены новые случаи коронавируса
Внесены коррективы в перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2023 году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» отремонтируют на средства нацпроекта
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
Вуз отметил годовщину вывода войск из Афганистана.
Студенты и сотрудники Политеха отдали дань уважения воинам-интернационалистам
Поделиться бумажными сокровищами можно будет в субботу, 18 февраля.
В СОУНБ можно будет подарить или принять в дар книгу
Старшая операционная сестра педиатрического корпуса больницы Середавина рассказала об особой миссии представителей этой профессии.
15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры
Рейсы по всему миру задерживаются.
Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие ПФО, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. В нем приняли участие делегации 14 субъектов ПФО.
Дмитрий Азаров отметил вклад специалистов отечественной гражданской авиации ПФО в связи со 100-летием отрасли
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa

15 февраля 2023 19:28
148
Рейсы по всему миру задерживаются.

Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa, что привело к нарушению воздушного движения, передает ТАСС

Как отмечает РИА Новости в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются.

Причиной продолжительных сбоев в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group стала DDoS-атака российских хакеров KillNet. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер представитель группировки KillMilk. "Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира", – заявил хакер. KillMilk утверждает, что атаковал немецкую Lufthansa Group в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

«Кто еще хочет поставить оружие Украине?» – написал KillMilk.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
95
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
194
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
210
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
218
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
623
Весь список