148

Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa, что привело к нарушению воздушного движения, передает ТАСС.

Как отмечает РИА Новости в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются.

Причиной продолжительных сбоев в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group стала DDoS-атака российских хакеров KillNet. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер представитель группировки KillMilk. "Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира", – заявил хакер. KillMilk утверждает, что атаковал немецкую Lufthansa Group в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

«Кто еще хочет поставить оружие Украине?» – написал KillMilk.

Фото: ru.freepik.com