Ласточки станут основным видом транспорта для гостей и участников фестиваля «Метафест» 

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12 и 13 августа, в период проведения ежегодного мультиформатного музыкального фестиваля «Метафест», пригородным поездам «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск – Самара назначена дополнительная остановка до места проведения мероприятия – платформа им. В.Грушина.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Самарская ППК», в целях обеспечения транспортной доступности для гостей и участников фестиваля.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД