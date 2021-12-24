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В результате реализации проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта.
Компания «OZON-Поволжье» - новый резидент ТОСЭР «Чапаевск»
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Компания «OZON-Поволжье» - новый резидент ТОСЭР «Чапаевск»

24 декабря 2021 20:15
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В результате реализации проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта.

Компания «Ozon-ПОВОЛЖЬЕ» стала четырнадцатым резидентом ТОСЭР «Чапаевск». Подписано соглашение о создании логистического центра компании между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, ООО "Интернет Решения" (Ozon) и администрацией города. В результате реализации проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта. Инвестиции составят 7,3 млрд рублей. 

Напомни, что на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе. Стороны договорились совместными усилиями развивать интернет-торговлю в регионе и стимулировать выход на платформу местных предпринимателей. Важнейшим этапом сотрудничества Ozon и Самарской области стало строительство фулфилмент-центра (фулфилмент – комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) в городе Чапаевске, куда продавцы со всего Поволжья смогут поставлять товары для быстрой и удобной продажи на Ozon.

  «По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы продолжаем уверенно двигаться по пути Стратегии лидерства. Регион и город будут оказывать всестороннюю поддержку резиденту. И только в рамках региональных налоговых льгот экономия инвестора составит 388 миллионов рублей. Корпус под логистический центр практически готов, а это значит, что совсем скоро в Чапаевске появится несколько тысяч новых рабочих мест», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ближайшее время будут приняты решения по получению статуса резидента ещё по трем «чапаевским» компаниям. Планируется, что количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» к концу 2021 года возрастет до 17, общий объем инвестиций увеличится до 10,8 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – превысит 4 тыс. единиц.

«Новый фулфилмент-центр Ozon – это и новые возможности для местного бизнеса. Запуск  такого центра — это шанс для предпринимателей еще быстрее выйти на рынок, экономя на логистике. Предприниматели Самарской области смогут масштабировать свой бизнес, ведь товары, которые будут храниться на новом объекте станут продаваться по всей стране и за рубеж. При этом все логистические сложности и поддержку возьмет на себя Ozon.  Мы рады тесному и продуктивному взаимодействию с регионом и ощущаем правительственную поддержку на всех этапах развития проекта», - отметил менеджер проектов ООО "Интернет Решения" (Ozon) Иван Беляков.

 

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