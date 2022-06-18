Компания Илона Маска Boring Company построит подземные туннели для поездок на Tesla под центром Лас-Вегаса

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Boring Company получила разрешение на строительство подземных туннелей под центром Лас-Вегаса, сообщает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

После завершения строительства в городе будет сеть подземных туннелей общей длиною 46,6 км. Она будет охватывать аэропорт, популярные казино и отели в городе. Всего будет 51 остановка.

Сейчас Tesla завершила строительство одного участка протяженностью 2,7 км. Он может одновременно вмещать максимум 70 автомобилей.

Пока что туннели предназначены для автомобилей Tesla, которыми нужно управлять самостоятельно. Но в будущем Boring Company планирует использовать специальные платформы, которые будут перемещать машину без участия водителя.

Фото: iphones.ru