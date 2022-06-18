Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас Tesla завершила строительство одного участка протяженностью 2,7 км.
Компания Илона Маска Boring Company построит подземные туннели для поездок на Tesla под центром Лас-Вегаса
В Самаре за сутки заболели 33 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса
На надгробие есть логотип Internet Explorer, а также «годы жизни» с 17 августа 1995 года по 15 июня 2022 года.
В Южной Корее установлен настоящий памятник на «могиле» Internet Explorer
В этом году за три дня по данным регионального Минэкономразвития удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд рублей инвестиций.
Новые школы, межвузовский кампус и развитие заводов: Дмитрий Богданов - о работе Самарской области на ПМЭФ-2022
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни по случаю его юбилея.
Экс-участнику группы The Beatles Полу Маккартни исполнилось 80 лет
Гостей здесь ждет экспресс-знакомство с учреждением культуры со 162-летней историей, краткая экскурсия в книгохранилище, увлекательные игры и мастер-классы.
СОУНБ приглашает самарцев  на проект «Лето с библиотекой»
VR-очки переносят в живописные просторы национального парка Самарская Лука.
ПМЭФ2022: разглядеть редких бабочек и даже полетать с ними могут посетители стенда Самарской области
Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша.
Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Компания Илона Маска Boring Company построит подземные туннели для поездок на Tesla под центром Лас-Вегаса

18 июня 2022 21:31
197
Сейчас Tesla завершила строительство одного участка протяженностью 2,7 км.

Boring Company получила разрешение на строительство подземных туннелей под центром Лас-Вегаса, сообщает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

После завершения строительства в городе будет сеть подземных туннелей общей длиною 46,6 км. Она будет охватывать аэропорт, популярные казино и отели в городе. Всего будет 51 остановка.

Сейчас Tesla завершила строительство одного участка протяженностью 2,7 км. Он может одновременно вмещать максимум 70 автомобилей.

Пока что туннели предназначены для автомобилей Tesla, которыми нужно управлять самостоятельно. Но в будущем Boring Company планирует использовать специальные платформы, которые будут перемещать машину без участия водителя.

 

Фото:   iphones.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
371
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
592
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
1487
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
464
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
526
Весь список