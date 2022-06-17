Компания «Феррони» построит в Тольятти новую школу

66

Компания «Феррони», один из крупнейших в мире производителей металлических дверей, инвестирует в строительство частной школы на территории Тольятти. Это следует из соглашения между Правительством Самарской области и руководством компании, которое было подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Со стороны Правительства региона подпись под документом поставил его председатель, первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны ООО «Феррони» соглашение подписала генеральный директор общества Марина Павлова.

«Мы подписали важное соглашение с нашим надежным партнером, компанией Феррони. В прошлом году они открыли свой завод в Тольятти, создали более двух тысяч рабочих мест, успешно развиваются. Соглашение касается второго этапа нашего сотрудничества, компания приняла решение инвестировать свои средства в строительство школы в Тольятти. Это будет школа для одаренных детей, которую компания намерена финансировать, привлекать туда педагогов, организовывать в том числе профессиональную подготовку, готовить выпускников к работе в сфере машиностроения, что для нас тоже очень важно», - прокомментировал подписание соглашения Виктор Кудряшов.



Планируется, что комплекс школьных зданий будет включать в себя не только учебные корпуса, но и здания для временного проживания учеников, педагогов и даже родителей школьников, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект планируют разместить на площади 5,7 га в 11а квартале Автозаводского района Тольятти, в границах улиц Спортивная, Маршала Жукова, проспект Степана Разина.

Получать образование в школе кампусного типа смогут одновременно 150 человек, с 5 по 11 класс. Направления, по которым планируется организовать обучение – робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство изделий из полимерных материалов, VR, промышленный дизайн, биотехнологии, фармацевтика, IT-сфера.

Построить новое учебное заведение планируют в течение двух лет.