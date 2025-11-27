Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

188
Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

Пользователи Билайна занимаются онлайн-шопингом в приложениях маркетплейсов преимущественно в обеденное время – с 12 до 14 часов. Такие результаты показал анализ обезличенных данных клиентов оператора к черной пятнице.

По данным Билайна, около 10% пользователей предпочитают совершать покупки или искать нужные вещи после работы, возможно, по дороге домой, – в период с 18 до 20 часов. Однако есть и те, кто вместо сна листает карточки товаров в онлайн-магазинах. Так, с полуночи до 4 часов в такие приложения заходят порядка 6% клиентов.

За год интерес к виртуальному шопингу вырос. Например, в сентябре клиенты провели на маркетплейсах больше 11 миллионов часов, это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Интересно, что мужчины и женщины тратят на это одинаковое время.

Совершать покупки для дома, семьи и личных потребностей удобно в интернете. Этой возможностью активно пользуются клиенты Билайна. Так, объем мобильных данных в онлайн-магазинах за год увеличился на 5% и достиг 2 миллионов гигабайт.

По случаю черной пятницы купить электронику по выгодной цене можно и в интернет-магазине Билайна. До 30.11.2025 на сайте доступны смартфоны, гаджеты и аксессуары со скидкой до 90%*.

*С 13.11.2025 по 30.11.2025 в интернет-магазине Билайна. Акция распространяется на ограниченное количество товаров. Территория и подробнее на beeline.ru.

В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов

Инфографика - пресс-служба Билайна

Источник фото для анонса – freepik.com.

