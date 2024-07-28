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Электромобили Zeekr — одни из самых продаваемых в России, часть из них ввозится по параллельному импорту.
Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая
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Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая

28 июля 2024 20:13
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Электромобили Zeekr — одни из самых продаваемых в России, часть из них ввозится по параллельному импорту.

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать бортовые мультимедийные системы в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах. Об этом сообщил казахстанскому порталу Tengri Auto представитель компании, передает РБК.

«Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая (на территории Казахстана или иной страны) или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты получат уведомления с предупреждением. Уведомление информирует водителей о том, что их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая. Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — заявил представитель автогиганта.

По его словам, данная мера принята для обеспечения безопасности клиентов, которые покупают автомобили, «соответствующие местным законам и требованиям», через официального дистрибьютора.

Вместе с тем источник Tengri Auto отметил, что официальный дистрибьютор и представитель Zeekr в Казахстане никак не сможет помочь в решении ситуации с ограничением функций экрана. «Вы можете вернуть автомобиль в Китай. На территории Китая функции экрана будут работать нормально. Возврат средств за автомобиль в этом случае следует требовать у посредника, у которого вы приобрели автомобиль», — сказал источник.

 

Фото:   freepik.com

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