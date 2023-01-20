КбшЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 6,8 млрд рублей в 2022 году

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Сумма налоговых отчислений в 2022 году в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги, составила порядка 6,8 млрд рублей.

Так, в Самарской области налоговые выплаты составили более 2,2 млрд рублей, в Республике Башкортостан – более 1,6 млрд рублей, в Республике Татарстан – 1,4 млрд рублей, в Ульяновской области – порядка 525 млн рублей, в Пензенской области – более 496 млн рублей и в Республике Мордовия – более 468 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах КбшЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД