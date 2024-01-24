КбшЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 20,9 млрд рублей в 2023 году

305

Сумма налоговых отчислений в 2023 году в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги, составила порядка 20,9 млрд рублей.

Так, в Самарской области налоговые выплаты составили более 14,3 млрд рублей, в Республике Башкортостан – более 2,3 млрд рублей, в Республике Татарстан – 2,0 млрд рублей, в Ульяновской области – порядка 811 млн рублей, в Пензенской области – более 776 млн рублей и в Республике Мордовия – более 694 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах КбшЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщает пресс-служба КбшЖД.

фото предоставлено пресс-службой КбшЖД