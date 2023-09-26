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Изменяется график движения пригородных поездов на направлении Самара – Жигулевское Море – Тольятти

26 сентября 2023 16:26
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У некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электричек будет выведена из расписания.

27, 29 сентября и 1,4,5,8,11,15 октября в Самарской области (Куйбышевская железная дорога) изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Самара – Жигулевское Море – Тольятти. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электричек будет выведена из расписания.

К примеру, 27 сентября будет выведена часть рейсов «Ласточки» Самара – Тольятти – Самара. Для удобства пассажиров, которые учатся и работают в столице Самарской области, будет сохранен утренний рейс «Ласточки» из Тольятти в Самару и вечерний рейс в обратном направлении.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   ru.freepik.com

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