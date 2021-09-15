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Илон Маск планирует выпустить самый дешевый электромобиль Tesla за 25 тысяч долларов

15 сентября 2021 22:39
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В нём не будет руля.

Илон Маск выпустит самый дешевый автомобиль Tesla за 25 тысяч долларов. В нём не будет руля.

Илон Маск сообщил сотрудникам Tesla, что в 2023 году он планирует выпустить электромобиль за $25 тысяч, передает phones.ru со ссылкой на Electrek.

Маск также намекнул, что новая модель может выйти без руля.

"Tesla сделает привлекательный электромобиль стоимостью $25 тыс., который будет полностью автономным", - Илон Маск, глава Tesla.

Новая Tesla будет самым дешевым электромобилем компании. Снизить цену планируется за счет сокращения затрат на производство батарей.

Наличие руля будет зависеть от того, сможет ли Tesla получить лицензию на автопилот пятого уровня.

Если автопроизводитель получит одобрение, то в новой Tesla не будет руля и педалей.

 

Фото:   phones.ru

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