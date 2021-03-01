Google Photo с бесплатным аккаунтом будет специально портить ваши фотографии

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Google заявила, что лучше не стоит бесплатно хранить в ее облаке фотографии в «Высоком качестве», поскольку оно испортит изображения, передает iphones.ru со ссылкой на MSPU.

Компания разослала пользователям письма, в которых указала, что, в отличие от исходного качества, в этом формате картинки будут выглядеть заметно хуже. И даже показала пример.

Кроме того, в письме говорится, что снимки исходного качества сохраняют большую часть деталей и позволяют увеличивать, обрезать и печатать фотографии без «пикселизации».

Ранее Google утверждала, что фото в «Высоком качестве» хранения практически идентичны исходному. А затем заявила о прекращении бесплатного хранения фотографий свыше 15 Гб и запуске подписки Google One.

Фото: iphones.ru