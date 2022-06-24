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Олег Белозёров поблагодарил руководство регионов за тесное сотрудничество и целенаправленную работу по внедрению новых решений в производственные процессы компании
Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров оценил региональные проекты, направленные на импортозамещение комплектующих для нужд компании 
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Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров оценил региональные проекты, направленные на импортозамещение комплектующих для нужд компании 

24 июня 2022 22:20
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Олег Белозёров поблагодарил руководство регионов за тесное сотрудничество и целенаправленную работу по внедрению новых решений в производственные процессы компании

Сегодня в Самаре в рамках рабочего визита на Куйбышевскую железную дорогу генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров ознакомился с инновационными проектами, реализуемыми по заказу компании, предприятиями и организациями Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия. В мероприятии также приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и в режиме онлайн представители региональной власти Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия. 

В рамках мероприятия руководители обсудили вопросы взаимодействия по внедрению инновационных решений регионов в технологические процессы ОАО «РЖД». Как отметили участники встречи, сотрудничество между компанией и правительством регионов в данных вопросах выстраивается плодотворно и последовательно, ОАО «РЖД» является стратегическим индустриальным партнером.

Олег Белозёров поблагодарил руководство регионов за тесное сотрудничество и целенаправленную работу по внедрению новых решений в производственные процессы компании. 

«С учетом глобальных изменений в нашей технологической деятельности и логистике перевозок принципиально важно в полном объеме и максимально сжатые сроки осуществить импортозамещение как можно большего количества производственных позиций. Все, что используется на железной дороге должно производиться в России, и мы готовы поддержать региональные научные и промышленные предприятия. Разработчикам мы предлагаем нашу производственную инфраструктуру для введения в действие новых решений и их экспериментальной проверки», – отметил Олег Белозёров, сообщает пресс-служба КбшЖД. 

 

Фото:   пресс-служба РЖД

 

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