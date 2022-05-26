"Газпром" может выплатить рекордные дивиденды за 2021 год

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Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 30 июня в заочной форме, принять решение выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию, говорится в сообщении холдинга. Это рекордный показатель как для "Газпрома", так и для российских публичных компаний., передает ТАСС.

Всего на выплату дивидендов за 2021 год "Газпром" может направить 1,244 трлн руб., что соответствует половине от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за прошлый год. Предыдущие рекордные дивиденды "Газпром" выплатил в 2018 году - 16,61 руб. на акцию. В 2020 году выплаты составили 12,55 руб. на акцию. Таким образом, выплаты за 2021 год могут вырасти в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 3 августа, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 24 августа.

"Газпром" получил по итогам 2021 года максимальный за всю свою историю финансовый результат и ожидал абсолютно рекордных дивидендов. Чистая прибыль холдинга за прошлый год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 2,093 трлн рублей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС