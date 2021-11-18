Газпром межрегионгаз Самара и МФЦ Тольятти заключили сотрудничество

«Газпром межрегионгаз Самара» и МАУ «МФЦ» г.о. Тольятти заключили договор о сотрудничестве. С 15 ноября жители Тольятти могут получить ряд услуг по газоснабжению в любом МФЦ города.
Сотрудники центров помогут абонентам подать заявление о заключении или перезаключении договора на поставку газа, оформить заявку на опломбировку счетчика и проконсультируют по другим услугам.
Также в центрах можно передать показания счетчиков через инфоматы. Адреса центров, где это можно сделать:
- ул. Юбилейная, 4;
- ул. Автостроителей, 5;
- ул. Мира, 84;
- ул. Ярославская, 35.
Кроме того, сотрудники МФЦ готовы ответить на любой вопрос по газоснабжению дистанционно. Для этого организована телефонная линия по номеру 8 (8482) 52-50-76.
«Вопрос развития клиентского сервиса ключевой для нас. Сотрудничество с МФЦ Тольятти позволило сделать услуги газоснабжения еще доступнее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы такая возможность появилась у всех жителей региона», - рассказал заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман.
Адреса МФЦ г. Тольятти:
- ул. Юбилейная, 4;
- ул. Революционная, 52А;
- ул. Автостроителей, 5;
- ул. 40 лет Победы, 14;
- ул. 40 лет Победы, 33Г;
- ул. Ворошилова, 33
- ул. Мира, 84;
- ул. Мира, 166;
- ул. Толстого, 34;
- ул. Горького, 65;
- ул. Ярославская, 35;
- ул. Никонова, 22;
- ул. Ново-садовая, 23.