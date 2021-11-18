Газпром межрегионгаз Самара и МФЦ Тольятти заключили сотрудничество

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«Газпром межрегионгаз Самара» и МАУ «МФЦ» г.о. Тольятти заключили договор о сотрудничестве. С 15 ноября жители Тольятти могут получить ряд услуг по газоснабжению в любом МФЦ города.

Сотрудники центров помогут абонентам подать заявление о заключении или перезаключении договора на поставку газа, оформить заявку на опломбировку счетчика и проконсультируют по другим услугам.

Также в центрах можно передать показания счетчиков через инфоматы. Адреса центров, где это можно сделать:

- ул. Юбилейная, 4;

- ул. Автостроителей, 5;

- ул. Мира, 84;

- ул. Ярославская, 35.

Кроме того, сотрудники МФЦ готовы ответить на любой вопрос по газоснабжению дистанционно. Для этого организована телефонная линия по номеру 8 (8482) 52-50-76.

«Вопрос развития клиентского сервиса ключевой для нас. Сотрудничество с МФЦ Тольятти позволило сделать услуги газоснабжения еще доступнее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы такая возможность появилась у всех жителей региона», - рассказал заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман.

Адреса МФЦ г. Тольятти:

- ул. Юбилейная, 4;

- ул. Революционная, 52А;

- ул. Автостроителей, 5;

- ул. 40 лет Победы, 14;

- ул. 40 лет Победы, 33Г;

- ул. Ворошилова, 33

- ул. Мира, 84;

- ул. Мира, 166;

- ул. Толстого, 34;

- ул. Горького, 65;

- ул. Ярославская, 35;

- ул. Никонова, 22;

- ул. Ново-садовая, 23.