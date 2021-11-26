газоснабжение в Б. Глушице восстановлено полностью в кратчайшие сроки

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25 ноября в 16.36 в Единую диспетчерскую службу Средневолжской газовой компании поступил сигнал о повреждении в результате ДТП надземного газопровода высокого давления, снабжающего газом трех населенных пунктов Большеглушицкого района: около 2,5 тысяч домовладений и порядка 30 коммунально-бытовых предприятий.

Прибывшая на место ДТП аварийная бригада локализовала выход газа путем закрытия двух задвижек с установкой проглушки. В результате подача газа в населенные пункты, попадающие в зону отключения осуществлялась за счет объема газа находящегося в отключенном участке газопровода высокого давления. Фактически было кратковременно отключено от газоснабжения 9 частных домов и 3 предприятия комбыта.

Специалисты Большеглушицкого отделения межрайгаза «Новокуйбышевск» немедленно приступили к восстановительным работам с использованием спецтехники, и уже в 21. 25 подача газа в газопровод высокого давление была восстановлена. Таким образом грамотное техническое решение и оперативные действия специалистов СВГК помогли избежать масштабного приостановления газоснабжения в результате дорожной аварии.