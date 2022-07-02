Французская Thales объявила об уходе из России

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Французская компания Thales, выпускающая модули безопасности для банковских карт, сообщила об уходе из России, передает РБК со ссылкой на Forbes.



Thales прекратила все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе. Клиентами компании являлись Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, а также ряд других организаций.



«Основным продуктом компании является так называемый HSM, Hardware Security Module. Если таких модулей не будет, то у нас могут возникнуть большие проблемы с безопасностью, по сути дела, в любых областях, в том числе с безопасностью данных пользователей, переводов, мобильных платежей, транзакций по картам и так далее. Не могу сказать, сколько времени нужно, чтобы наладить полноценный процесс импортозамещения», — комментирует председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов.



Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий отметил, что разработкой аналогичных технологий в России занимались такие компании, как «Инфотекс» и CryptoPro. По его словам, процесс перехода на отечественные решения может занять около полугода.

Фото: Shutterstok/РБК

