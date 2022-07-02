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Французская Thales объявила об уходе из России

2 июля 2022 15:48
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Thales прекратила все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе.

Французская компания Thales, выпускающая модули безопасности для банковских карт, сообщила об уходе из России, передает РБК со ссылкой на Forbes.

Thales прекратила все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе. Клиентами компании являлись Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, а также ряд других организаций.

«Основным продуктом компании является так называемый HSM, Hardware Security Module. Если таких модулей не будет, то у нас могут возникнуть большие проблемы с безопасностью, по сути дела, в любых областях, в том числе с безопасностью данных пользователей, переводов, мобильных платежей, транзакций по картам и так далее. Не могу сказать, сколько времени нужно, чтобы наладить полноценный процесс импортозамещения», — комментирует председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов.

Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий отметил, что разработкой аналогичных технологий в России занимались такие компании, как «Инфотекс» и CryptoPro. По его словам, процесс перехода на отечественные решения может занять около полугода.

 

Фото: Shutterstok/РБК
 

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