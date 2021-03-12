Я нашел ошибку
Главные новости:
У сызранского вора нашли квитанции о сдаче краденного в ломбард
У сызранского вора нашли квитанции о сдаче краденного в ломбард
День здоровья стартует сегодня в Сбере
День здоровья стартует сегодня в Сбере
Пожар площадью 80 кв. метров тушили в Сызрани
Пожар площадью 80 кв. метров тушили в Сызрани
Задолженность Крыльев Советов продадут с торгов
Задолженность "Крыльев Советов" продадут с торгов
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
В Самаре жулик украл дорогой телефон из салона и забыл бутылку
В Самаре жулик украл дорогой телефон из салона и забыл бутылку
Фестиваль Веснушка – 2021 приходит в Самару
Фестиваль «Веснушка – 2021» приходит в Самару
В России запретили часть блатной лирики
В России запретили часть блатной лирики
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-0.54
EUR 87.76
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Будь зеленой, Самара: заботу КНПЗ об окружающей среде высоко оценили

12 марта 2021 09:10
125
Будь зеленой, Самара: заботу КНПЗ об окружающей среде высоко оценили

Завод отмечен среди активистов экологического движения Самарской области «ЭКОРАВНОВЕСИЕ». 

За последние пять лет завод снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза, в этом помогла масштабная инвестиционная программа.

Еще одна важная часть эко-деятельности заводчан - забота о родном Куйбышевском районе, которой не помешала и пандемия 2020 года. Волонтеры предприятия участвуют в в субботниках, сажают деревья. Так, например, молодые специалисты завода присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы» - высадили в городе рябины, каштаны и липы.

Природоохранный труд заводчан выходит и за пределы Самары: прошлым летом нефтепереработчики помогли навести порядок на родниках Кинельского и Кинель-Черкасского районов. 

Многие экологические акции завода уже давно стали традиционными, и проходят вместе с детьми. Например, каждый год заводчане и ученики «Роснефть-классов» выпускают в Волгу мальков ценных пород рыб: сазанов, толстолобиков, стерляди. 

Активно включились заводчане и в процесс раздельного сбора мусора. На предприятии организован и отработан сбор макулатуры, использованных элементов питания (батареек), ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек. 

За свою деятельность в проекте «ЭКОРАВНОВЕСИЕ» в 2020 году активисты КНПЗ получили почетные грамоты от Нижне-Волжского бассейнового водного управления и специальные дипломы от холдинга «Комсомольская правда».

 

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
12 марта 2021  10:32
Подъехать к площади Куйбышева в Самаре временно будет нельзя
Транспорт
45
На территории «Деревеньки» появился скотный двор с арт-объектами из сена.
11 марта 2021  19:47
Масленичная неделя: на площади Куйбышева начнет работу  тематический комплекс
Благоустройство региона
791
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
11 марта 2021  13:29
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
Спорт в регионе
329
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
11 марта 2021  12:43
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
Здравоохранение
369
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
11 марта 2021  09:59
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
Строительство
408
Весь список