Более 190 предприятий стали новыми клиентами КбшЖД в первой половине 2022 года

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С начала года 143 новых грузоотправителя и 48 грузополучателей стали клиентами Куйбышевской железной дороги. Новые клиенты КбшЖД воспользовались возможностями грузовых фронт-офисов – центров продажи услуг, объединяющих все ресурсы транспортно-логистического бизнес-блока холдинга «РЖД» и тем самым упрощающих процесс оформления перевозок любого вида грузов.

Количество перевезённых грузов, оформленных центрами, с начала 2022 года увеличилось на 161 тыс. тонн (959,5 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Куйбышевская магистраль постоянно расширяет спектр предлагаемых клиентам услуг и совершенствует взаимодействие с ними. Так, в рамках работы маркетплейса «РЖД Маркет» клиенты могут в режиме онлайн найти необходимый товар, сравнить предложения различных поставщиков и получить транспортное решение от холдинга. Площадка не только помогает выйти на новые рынки сбыта для производителей продукции, увеличивая объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом, но и позволяет снижать издержки конечных потребителей за счет сопоставления стоимости товара и затрат на транспортировку по каждому предложению, размещенному в маркетплейсе, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД