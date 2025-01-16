билайн станет партнером федерального конкурса «Наука. Территория героев»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Сызрани 45-летняя сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
В Сызрани сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

билайн станет партнером федерального конкурса «Наука. Территория героев»

16 января 2025 09:00
159
Участие в конкурсе могут принять ученики и студенты от 10 до 22.

билайн выступит партнером конкурса «Наука. Территория героев», который призван поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков, интересующихся научными дисциплинами и планирующих построить свое профессиональное будущее в сфере науки и технологий. Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» и проходит на ежегодной основе.   

билайн выделит грант победителю конкурса на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалист по итогам общего конкурса будет определен в феврале 2025 года. Компания также проведет тематическую неделю, посвященную технологиям в сфере ИТ и телекоммуникаций. Неделя билайна пройдет с 16 по 22 января 2025 года: участников ждет знакомство с интересными технологическими решениями в области телекоммуникаций, научно-популярные статьи и квиз, посвященный технологиям связи, облачным сервисам, большим данным и искусственному интеллекту. Победители получат призы от компании.

На протяжении многих лет билайн системно работает над программой развития российской инженерной школы, инвестируя усилия в поддержку науки и технологий, усиливая сотрудничество с научным и образовательным сообществом. Уже сегодня партнерская программа билайна в области подготовки технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране и предполагает как участие специалистов билайна в образовательном процессе, так и стажировки студентов инженерных специальностей в компании. Больше 30% стажеров переходят в последующем в штат и работают в составе различных команд. 

Генеральный директор билайна Сергей Анохин:

«Популяризация научных открытий и поддержка молодых ученых - в ДНК нашей компании. В 2024 году билайн стал партнером национального проекта «Наука. Университеты», и сегодня мы рады продолжить это партнерство в рамках федерального проекта «Наука. Территория героев». Текущие задачи по развитию отечественных технологических решений требуют постоянной актуализации знаний и компетенций, поддержки интереса молодого поколения к науке и инновациям, системному развитию инженерных навыков. Мы верим, что поддержка и популяризация научных конкурсов со стороны ведущих технологических компаний будет способствовать возрождению престижа научных и инженерных специализаций и появлению все большего количества действительно конкурентоспособных отечественных разработок».

* Участие в конкурсе могут принять ученики и студенты от 10 до 22. Участие предусматривает онлайн формат на официальных площадках https://герои.наука.рф и https://vk.com/science_is_you.

 

Фото:   пресс-служба билайна

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
16 января 2025  09:27
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
142
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
449
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
425
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
496
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
425
Весь список