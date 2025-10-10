Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

10 октября 2025 11:29
202
ERID: 2VSb5wEfA6V

Билайн продолжает увеличивать зону международного роуминга для своих клиентов. В список доступных направлений вошли Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа. Теперь география роуминга оператора охватывает 218 стран и территорий, включая связь на круизных лайнерах.

Во всех этих направлениях клиенты Билайна могут пользоваться голосовой связью, а в большинстве из них — также и мобильным интернетом. Для повышения качества связи оператор активно внедряет технологию VoLTE-роуминга, которая обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и устойчивую связь даже при одновременном использовании интернета. Эта услуга уже доступна в таких странах как Китай (включая Тайвань), Казахстан, Сингапур, Германия и Австралия.

Управлять тарифами для поездок за рубеж клиенты могут с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении Билайна. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Оператор постоянно улучшает условия для путешественников. Так, услуги международного роуминга в Зимбабве, на Северных Марианских островах и Кирибати для клиентов Билайна стали дешевле, а всего льготные тарифы действуют в 196 из 218 направлений.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке мира, даже в самых экзотических уголках планеты. Поэтому мы продолжаем расширять географию покрытия — с начала года в нее также вошли Французская Полинезия, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Кирибати. Наряду с этим мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом. Наша задача — обеспечить не только стабильное соединение, но и максимальное удобство пользования услугами».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
197
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
193
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
500
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
764
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
610
