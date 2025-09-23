Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Билайн открыл свою витрину на Авито

23 сентября 2025 14:11
156
Билайн объявляет о запуске пилотного проекта по продаже восстановленных смартфонов через крупнейшую классифайд-платформу Авито.

Erid 2VSb5xVuonR

Билайн объявляет о запуске пилотного проекта по продаже восстановленных смартфонов через крупнейшую классифайд-платформу Авито. Новый канал позволит сделать устройства более доступными за счёт реализации техники с незначительными косметическими дефектами или витринных образцов.

Проект ориентирован на реализацию полностью функциональных устройств, ранее использовавшихся в демонстрационных целях или возвращённых покупателями в установленные законом сроки. Перед размещением на площадке все смартфоны проходят проверку, визуальную оценку и, при необходимости, сервисное обслуживание. Все технические параметры устройств соответствуют нормам, а дефекты — исключительно внешние и не влияющие на работу. Информация о состоянии устройства и наличии визуальных особенностей подробно указывается в карточке товара.

Средняя стоимость восстановленного смартфона на Авито на 30% ниже, чем в интернет-магазине и розничных салонах Билайна. В пилотном периоде в продаже будет представлено от 20–30 моделей одновременно, с последующим расширением ассортимента. При успешных результатах проект будет масштабирован и на другие категории техники из розничного ассортимента оператора.

Выбор Авито в качестве партнёра обусловлен высоким охватом платформы: по данным компании, ежемесячная аудитория сервиса составляет около 72 миллиона пользователей. Именно здесь сосредоточен основной спрос на технику «с пробегом», что делает площадку логичным выбором для выхода с пилотным проектом.

«Мы видим устойчивый интерес к восстановленной технике и хотим сделать современные смартфоны ещё доступнее. Запуск витрины на Авито позволяет быстро выйти к широкой аудитории и протестировать формат, который выгоден как клиенту, так и бизнесу. Этот проект даёт возможность приобрести абсолютно рабочее устройство по привлекательной цене», — подчеркнул Кирилл Булгинов, директор по электронной коммерции Билайна.
 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

 

Фото:   freepik.com

