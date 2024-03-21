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Что именно будет анализировать сервис «Речевая аналитика» и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете.
билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС
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билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС

21 марта 2024 16:37
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Что именно будет анализировать сервис «Речевая аналитика» и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете.

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Теперь автоматически распределять звонки, передавать информацию о вызовах в систему взаимодействия с клиентами и оценивать работу продавцов и операторов кол-центра можно в одном личном кабинете.

билайн бизнес продолжает расширять возможности своей Облачной АТС: в решение для офисной телефонии интегрировали сервис «Речевая аналитика», основанный на современных отечественных разработках и технологиях в этой области. Сервис автоматически обрабатывает до 100% диалогов и помогает оценить, насколько соблюдаются принятые стандарты общения в отделах продаж или, например, службах поддержки. 

Добавление сервиса «Речевая аналитика» в Облачную АТС билайна поможет компаниям быстрее и проще оценивать работу сотрудников. Технологии распознавания речи и семантического анализа позволяют отказаться от прослушивания многих часов аудиозаписей — весь анализ происходит автоматически, с использованием программного обеспечения*.

Когда поступает вызов, компания уведомляет звонящего, что разговор будет записан и запись сохраняется в Личном кабинете ОАТС. Затем умные алгоритмы переводят аудиофайлы в текст и сравнивают расшифровку со словарями, в которых собраны ключевые слова и фразы. Также алгоритмы умеют определять длинные паузы или, наоборот, перебивания собеседников, улавливать негатив, оценивать скорость речи и многое другое.

Что именно будет анализировать сервис «Речевая аналитика» и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете. При этом доступ к обрабатываемой информации есть только у клиента. Дополнительно можно настроить разграничение прав доступа сотрудников к аналитике звонков.

«Интеграция технологий речевой аналитики и Облачной АТС билайн бизнес — ответ на запрос наших клиентов, которым нужны удобные инструменты для коммуникаций и повышения эффективности бизнеса. Недавно мы добавили в ОАТС сервис для отслеживания эффективности рекламы от Callibri, теперь — речевую аналитику, и будем продолжать расширение функциональности нашего облачного решения», — комментирует Денис Панасенко, владелец продукта Облачная АТС от билайн бизнес.

*билайн не осуществляет оценку категорий данных. Клиент гарантирует, что анализ аудиозаписей не противоречит законодательству РФ и осуществляется только при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.

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Фото:   freepik.com

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