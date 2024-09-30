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Beeline cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL

30 сентября 2024 13:52
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beeline cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил облачную реляционную базу данных, реализованную на базе открытого исходного кода PostgreSQL. Новое решение позволяет эффективно управлять любыми объемами информации, подходит для бизнеса с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

Cloud PostgreSQL разработан с учетом потребностей российских компаний в высокопроизводительных и гибких решениях для управления данными, обеспечивая при этом полное соответствие регуляторным требованиям. Сервис разворачивается в облачной инфраструктуре beeline cloud, аттестованной по 152-ФЗ.

 

Основные преимущества Cloud PostgreSQL:

  • Гибкость и удобство: Cloud PostgreSQL поддерживает управление несколькими окружениями по модели PaaS, что позволяет компаниям настраивать ресурсы в облаке в соответствии с бизнес-требованиями.

  • Многоверсионность и производительность: Решение обеспечивает высокую производительность и работу с OLTP-запросами, поддерживая различные типы данных, включая JSON, JSONB, а также реляционные, объектные и графические модели данных.

  • Мониторинг и администрирование: Встроенный кластер Patroni, мониторинг в режиме реального времени и интерактивная панель администратора упрощают управление и контроль баз данных.

  • Интеграция и масштабируемость: Поддержка интеграции с CRM, ERP, 1С, брокерами сообщений, а также пользовательские коннекторы через ODBC/JDBC и интеграция с Kubernetes (K8S) позволяют легко интегрировать базу данных в существующую ИТ-инфраструктуру.

 

Одним из ключевых приоритетов Cloud PostgreSQL является обеспечение безопасности. Продукт использует передовые механизмы шифрования данных с применением криптографических алгоритмов, поддерживает безопасное взаимодействие по SSL-протоколу и разграничение прав доступа с помощью модели RBAC (Role Based Access Control).

Cloud PostgreSQL позволяет решать широкий спектр бизнес-задач, включая повышение катастрофоустойчивости платежных данных и проведение анализа больших массивов информации с возможностью последующей оптимизации. Универсальные коннекторы и протоколы облегчают интеграцию базы данных в прикладные задачи, такие как работа с медицинскими данными и другими критичными для бизнеса направлениями.

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Фото: ru.freepik.com

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