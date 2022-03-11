100

АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю (с 14 по 18 марта 2022 года). Как сообщают в пресс-центре АвтоВАЗа, линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. На тот же период запустят линию Niva. Однако сходить с конвейера будет только Niva Legend. 14 и 15 марта для работников обеих линий станут днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

«Линия B0 останется в режиме простоя с 14 по 18 марта. За этот период работники получат выплату в размере 2/3 среднего заработка. В то же время они могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года», — констатирует директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский, сообщает Обозрение.

«Завод «LADA Ижевск», по словам Ильинского, продолжит мероприятия по запуску проекта Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта.

«Большинство подразделений по производству компонентов, по словам Ильинского, будут работать полный рабочий день в течение недели для обеспечения производства автомобилей и поставок в «LADA Имидж» для сервисного и послепродажного обслуживания», — отмечает он.

Подразделения АвтоВАЗа и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей (включая «LADA Имидж»), а также обслуживанием клиентов (включая «LADA Сервис»), по данным вазовской пресс-службы, продолжают работать в режиме полного дня. Как обычно продолжат трудиться и службы, ответственные за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделения службы инжиниринга, занятые новыми проектами и их подготовкой к производству.

«График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске», — подчеркнул Ильинский.

Регулярные перебои на АвтоВАЗе начались еще летом 2021 года, когда возник дефицит полупроводников. С специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций США и Евросоюза АвтоВАЗ уже останавливался.