Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю

11 марта 2022 11:44
100
АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю

АВТОВАЗ составил график работы на 11 календарную неделю (с 14 по 18 марта 2022 года). Как сообщают в пресс-центре АвтоВАЗа, линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. На тот же период запустят линию Niva. Однако сходить с конвейера будет только Niva Legend. 14 и 15 марта для работников обеих линий станут днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

«Линия B0 останется в режиме простоя с 14 по 18 марта. За этот период работники получат выплату в размере 2/3 среднего заработка. В то же время они могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года», — констатирует директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский, сообщает Обозрение.

«Завод «LADA Ижевск», по словам Ильинского, продолжит мероприятия по запуску проекта Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта.

«Большинство подразделений по производству компонентов, по словам Ильинского, будут работать полный рабочий день в течение недели для обеспечения производства автомобилей и поставок в «LADA Имидж» для сервисного и послепродажного обслуживания», — отмечает он.

Подразделения АвтоВАЗа и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей (включая «LADA Имидж»), а также обслуживанием клиентов (включая «LADA Сервис»), по данным вазовской пресс-службы, продолжают работать в режиме полного дня. Как обычно продолжат трудиться и службы, ответственные за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделения службы инжиниринга, занятые новыми проектами и их подготовкой к производству.

«График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске», — подчеркнул Ильинский.

Регулярные перебои на АвтоВАЗе начались еще летом 2021 года, когда возник дефицит полупроводников. С специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций США и Евросоюза АвтоВАЗ уже останавливался.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
52
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1786
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
456
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1827
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
919
Весь список