"АвтоВАЗ" рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в страны Африки

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"АвтоВАЗ" изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada, прежде всего, в страны Африки, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник", передает РИА Новости.

"Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте машин Lada.

Также Соколов уточнил, что в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей. Ранее в компании сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки автопроизводителя - Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Фото : АО ''АВТОВАЗ''/РИА Новости