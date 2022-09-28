АВТОВАЗ расширяет штат сотрудников под амбициозные задачи

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В Самарской области в поддержку АВТОВАЗа стартует масштабный автомарафон «АВТОВАЗ рулит», который призван привлечь новых работников на предприятие.

В связи с наращиванием производства компания готова трудоустроить до 4000 новых сотрудников.



С этой целью в течение месяца участники автопробега проедут по нескольким городам Самарской области с остановкой на центральных площадях городов или в местных домах культуры, где будут работать презентационные площадки крупнейшего в стране завода по производству легковых автомобилей. Для жителей будут организованы информационные мероприятия, а те, кто решит устроиться на работу на предприятие, смогут пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации. Планы по развитию, новые возможности, социальные гарантии – у потенциальных сотрудников завода будет возможность узнать обо всем этом напрямую у специалистов предприятия.



На заводе в настоящее время трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников. Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты. Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51 300 рублей. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12 000 рублей – бонус за трудоустройство; 10 000 рублей – уже через неделю работы; до 10 000 рублей – на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки.



Возвращение АВТОВАЗа к привычной работе после ухода западных партнеров стало возможным благодаря колоссальной поддержке предприятия со стороны Президента страны Владимира Путина, Минпромторга России и слаженной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Чтобы помочь заводу в непростой период, сохранить крупнейший трудовой коллектив региона, В.В.Путин на совещании по вопросу развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума летом этого года обозначил целый ряд задач. Важнейшим решением стало возвращение предприятия в государственную собственность. Кроме того, совет директоров АВТОВАЗа возглавил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Все эти шаги позволили стабилизировать ситуацию на предприятии, снизить периоды простоя и спланировать более интенсивную работу на ближайшее будущее.



Сегодня о новом этапе развития АВТОВАЗа говорят самые авторитетные эксперты. В час здесь выпускают 76 автомобилей. Всего за полувековую историю завод выпустил более 30 млн машин. Сейчас LADA – самые продаваемые автомобили в стране, их доля на российском рынке в сентябре 2022 года составляет 40%.

В следующем году перед предприятием стоит задача выпустить до 500 тысяч автомобилей. В 2024–2025 годах – поставить на конвейер новые модели LADA.



Правительство страны и региона уделяет особое внимание развитию предприятия, ведь в процессе производства автомобилей в Самарской области задействованы сотни тысяч работников: среди них не только сотрудники автогиганта, но и люди, занятые на производстве автокомпонентов. Суммарно с АВТОВАЗом связаны порядка 500 тысяч рабочих мест.



«Такая консолидация вокруг предприятия, которая сегодня есть в коллективе, внимание Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительства, заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова, который возглавляет совет директоров, вселяет уверенность в том, что мы будем становиться сильнее, и АВТОВАЗ будет гордиться, как гордился в предыдущие годы, своей мощью, шагать уверенной поступью на отечественном и зарубежных рынках, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Это новый этап в жизни компании, новая реальность в жизни всего отечественного автопрома».



Важнейшие задачи сегодня для автогиганта и правительства региона – сохранить производственный ритм, а также нарастить дальнейший выпуск автомобилей, продолжить работу по расширению модельного ряда.



Автопробег стартует 29 сентября в Тольятти от Дворца спорта «Волгарь», где в этот день с 12 до 15 часов пройдёт первая сессия информационно-просветительской акции «АВТОВАЗ рулит» из серии запланированных на октябрь в муниципальных образованиях Самарской области. Вечером этого же дня автопробег побывает в Жигулёвске. С 16 до 19 часов там также запланированы работа информационно-выставочного павильона, интерактивно-информационная программа «АВТОВАЗ ищет вас», консультации по вопросам трудоустройства.



30 сентября днём и вечером автопробег с трёхчасовыми остановками на главных городских площадях пройдёт через Октябрьск и Сызрань.



1 октября колонну автомобилей LADA примут в Чапаевске и Новокуйбышевске. Сразу две крупные площадки в Самаре приглашают 2 октября встретить автоколонну LADA в 14:00–17:00 и в 16:00–19:00.

7 октября акция продолжится в Отрадном и Кинеле, а 8 октября – в Похвистнево.

Фото: департамент информационной политики СО