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АвтоВАЗ начал производство электромобилей

16 декабря 2023 14:27
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АвтоВАЗ начал производство электромобилей
 

Производство 30 современных авто Lada e-Largus стартовало на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Об этом сообщают представители предприятия.

Cерийное производство электромобилей начнется в мае 2024 года. При этом новую модель планируют производить в двух версиях: пассажирской и грузопассажирской. По каждой предусмотрены модификации с отечественным аккумулятором и грузоподъемностью.

Максимальная скорость автомобиля составит 145 километров в час. Ее ограничат электронным оборудованием. Отдельно реализуют динамичный разгон: с нуля до 100 километров в час менее чем за 10 секунд.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил:

- Прежде всего я хочу поблагодарить нашу команду. Всех, кто смог в кратчайшие сроки разработать архитектуру и создать электромобиль. Более чем на 50% он локализован в России. Это самый лучший ответ на все попытки задавить российскую автомобильную промышленность, пишет Сова.

Теги: Автоваз

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