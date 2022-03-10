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"Автоваз" частично восстановит сборку автомобилей на следующей неделе, сообщила пресс-служба компании. Ранее автопроизводитель приостановил сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, передает ТАСС.

"В связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов работников компании, сборка автомобилей будет проводиться по следующему графику <...>. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - говорится в сообщении компании.

Так, линия сборки Lada Granta будет работать с 16 по 18 марта на полной скорости в две смены, 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Сборочная линия Lada Niva будет работать в период с 16 по 18 марта, сосредоточив внимание на производстве модели Niva Legend, 14 и 15 марта работа также будет приостановлена. Линия сборки B0, с которой сходят Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan, останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. "В то же время работники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года", - заявил автопроизводитель.

Работа ижевского завода "Автоваза" будет простаивать с 14 по 18 марта. При этом завод продолжит мероприятия по запуску проекта новой Lada Vesta. "Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. В то же время сотрудники компании могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года", - отметили в компании.

"Режим полной рабочей недели сохраняется для служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству", - пояснили в пресс-службе. Подразделения "Автоваза" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей также продолжают работать в режиме полного дня.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС