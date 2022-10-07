Автомарафон «АВТОВАЗ рулит!» продолжает движение

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За неделю работы масштабного автомарафона «АВТОВАЗ рулит!» специалисты кадровой службы предприятия проконсультировали сотни человек. Всех их ждут на работу на АВТОВАЗе. Акция в поддержку Волжского автогиганта проходит в крупнейших городах региона. В связи с наращиванием производства предприятие готово трудоустроить до 4000 новых сотрудников.

«Мы благодарны Правительству Самарской области и лично Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку нашего предприятия, в том числе, в части набора дополнительных сотрудников в наш коллектив. Перед нашим заводом стоят амбициозные цели по наращиваю выпуска автомобилей в 2023 году и последующих годах. В связи с этим укрепление кадрового потенциала является для нас сегодня одной из первоочередных задач. Мы предлагаем конкурентную заработную плату. По основным специальностям она стартует с 51 300 рублей. Также предусмотрен ряд выплат при трудоустройстве, в их числе до 10 000 рублей ежемесячная компенсации аренды жилья иногородним специалистам. Кроме этого, на всех работников распространяется действие нашего коллективного договора, который признан одним из лучших в отрасли. Автопробег «АВТОВАЗ рулит» ждут еще 3 города нашего региона, не сомневаюсь, и там к нашему предприятию будет большой интерес», - отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

Автомарафон стартовал в Тольятти 30 сентября. Участники уже проехали через Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск. Сразу три площадки посетили в Самаре. Сегодня акция прошла в Отрадном и Кинеле, 8 октября – в Похвистнево.

На центральных площадях городов, где останавливаются участники автопробега, работают презентационные площадки крупнейшего в стране завода по производству легковых автомобилей. У жителей есть возможность пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации. Предприятие предлагает большой выбор профессий и широкий социальный пакет.

Сегодня на заводе трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников. Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты. Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51 300 рублей. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12 000 рублей – бонус за трудоустройство; 10 000 рублей – уже через неделю работы; до 10 000 рублей – на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки.

Колоссальная поддержка предприятию оказывается со стороны Президента страны Владимира Путина, Минпромторга России, Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Сегодня важнейшие задачи для автогиганта и правительства региона – сохранить производственный ритм, а также нарастить дальнейший выпуск автомобилей, продолжить работу по расширению модельного ряда.

Фото: департамент информационной политики СО